Les conseils régionaux de la FTQ: lieux de solidarité régionale

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Denis Dumouchel est soudeur-monteur dans une distillerie de Salaberry-de-Valleyfield, et vice-président à la FTQ. Depuis six ans, il représente les conseils régionaux auprès de la centrale syndicale. Le 32e Congrès de la FTQ, qui se tiendra du 25 au 28 novembre, sera son dernier. Même s’il quitte ses fonctions fier d’avoir fait valoir l’importance de ces 15 conseils régionaux qui défendent des enjeux propres à leur territoire, dit-il, le combat persiste et sera de nouveau mis sur la table lors du congrès.

Le Conseil des métiers et du travail de Montréal a été créé en 1886, 71 ans avant la fondation de la FTQ : il est le prédécesseur du Conseil régional FTQ du Montréal métropolitain. Depuis, 14 autres conseils régionaux s’y sont greffés.

Ces conseils régionaux ont plusieurs mandats « basés sur la vie régionale et moins sur la vie syndicale »,signale M. Dumouchel. Ils organisent la représentation politique régionale et municipale ; offrent de la formation ; appuient les sections locales lors de négociations et de grèves ; militent pour le développement social et économique ; mobilisent les effectifs lors des campagnes de la FTQ et dans les relations intercentrales ; soutiennent les groupes et organismes communautaires.

Mais, comme le rappelle M. Dumouchel, ce sont surtout des lieux de solidarité qui développent des liens d’entraide dans chaque région du Québec.

« Si tu veux que l’pays soit beau, prends […] plus de voilure, pis moins d’drapeaux » : pour expliquer leur rôle, le vice-président cite La vieille Margot, de Gilles Vigneault. « On prend le paquet de drapeaux de chaque syndicat pour en faire de la voilure et faire avancer les régions », précise-t-il.

Des réunions se tiennent tous les deux ou trois mois. Elles attirent une trentaine de travailleuses et travailleurs des secteurs privé, public et parapublic, qui proviennent de « 10, 15 ou 20 » entreprises locales dont le syndicat est affilié à la FTQ.

La voix des régions

Le rôle des conseils régionaux n’est pas immuable : il évolue selon les réalités sociales et politiques. Le syndicalisme en contexte de transformation numérique, transition énergétique et changements climatiques sera ainsi au cœur du Congrès de la FTQ à la fin novembre. Mais le vice-président, lui, aborde ces enjeux d’un point de vue régional, toujours. Et la solidarité sera d’autant plus nécessaire pour répondre à ces défis qui se profilent, selon lui.

« Il n’y a pas une région qui est affectée par les enjeux environnementaux de la même manière », illustre M. Dumouchel. Les industries minières, forestières ou les usines qui contribuent au développement économique de leur région respective seront toutes contraintes de prendre des mesures en matière d’environnement. « C’est là que nos militants vont travailler communément, poursuit-il. Chacun des conseils régionaux connaît la réalité des milieux dans lesquels ils évoluent. »

Plus « militants » que syndiqués

Parce que les conseils régionaux sont le fruit de la participation volontaire et bénévole des syndicats locaux qui s’y affilient, M. Dumouchel préfère utiliser le terme « militant » pour désigner leurs acteurs. Lors des assemblées, les syndicats désignent les membres qui les représenteront au sein du conseil de leur région. Ils sont généralement trois ou quatre.

« On est une création de la FTQ, mais pas une obligation de la FTQ, fait valoir M. Dumouchel. Il faut présenter une offre de services assez intéressante pour que les affiliés viennent chez nous. »

La centrale syndicale compte aujourd’hui 600 000 membres.

La vitalité des conseils régionaux est précaire donc, parce qu’elle dépend aussi de l’effectif. Entre 2005 et 2007 par exemple, le Conseil régional du Suroît a perdu 1200 membres. Plusieurs entreprises de la région avaient fermé leur porte,comme l’aluminerie Rio Tinto, à Beauharnois, en plus d’importantes mises à pied, à l’usine Goodyear de Valleyfield, notamment.

« Chaque syndicat affilié donne 35 ou 40 cents par mois par travailleur », explique M. Dumouchel. Malgré le soutien financier de la FTQ qui permet de couvrir les frais de fonctionnement et de combler le manque à gagner, c’est surtout l’effectif qui finance les activités des conseils régionaux. « L’argent est le nerf de la guerre », plaide-t-il.

Comme la participation est volontaire, les syndicats ne sont pas tous présents au sein des conseils régionaux. À quelques semaines de son dernier congrès, M. Dumouchel entrevoit cette réalité avec une certaine déception. « J’aurais voulu que tous les syndicats joignent leur drapeau à cette grande voilure. »

« Il y a eu une prise de conscience sur notre importance dans les dernières années. Lorsque les affiliés organisent des congrès, ils invitent les représentants des conseils régionaux, par exemple. Mais c’est un combat de toujours, dit-il, et la FTQ doit en faire plus. »