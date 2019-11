Pour une pilule plus facile à avaler

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Au Québec, nous profitons d’une assurance maladie qui nous permet, de manière tout à fait gratuite, de voir un médecin et d’être hospitalisés. Il en va tout autrement quand vient le temps de se procurer des médicaments, et certaines personnes hésitent même à faire remplir une ordonnance pour des raisons financières. Il est vrai qu’au Québec nous payons nos médicaments 30 % plus cher que la moyenne des pays de l’OCDE. Selon le Mouvement pour un régime public et universel d’assurance médicaments, une initiative de la FTQ, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), si la province abandonnait son régime actuel pour le remplacer par une couverture universelle, les économies pourraient atteindre de 1 à 3 milliards de dollars annuellement. Toutefois, ces économies se feraient au détriment des pharmaceutiques, des grandes chaînes de pharmacies et des assureurs privés, qui eux ne sont pas prêts à lâcher le morceau.

Rappelons que le régime d’assurance médicaments actuel a été instauré en 1997. Bien qu’il ait représenté une réelle avancée lors de son adoption, sa formule mixte ne devait être que temporaire et ultimement mener à un régime universel. En effet, cette forme hybride fait en sorte qu’une partie de la population — des salariés relativement jeunes et souvent en bonne santé — est couverte par des régimes d’assurance privés tandis qu’une autre — 45 % de la population — est couverte par le régime public. Ce groupe, pour une bonne part, est constitué de gens sans emploi et des personnes âgées, des gens plus à risque d’avoir recours aux médicaments. Aujourd’hui, avec des problèmes d’accessibilité et d’équité et des coûts qui augmentent sans cesse, ce régime correspond mal aux besoins des Québécois.

Marc-André Gagnon, professeur adjoint à la School of Public Policy and Administration à l’Université Carleton et chercheur pour l’Edmond J. Safra Center for Ethics de l’Université Harvard, explique que, « selonl’ensemble de la documentation scientifique en santé publique, les régimes les plus performants mutualisent les risques sur l’ensemble de la population et maintiennent des copaiements relativement bas pour s’assurer que tous aient un bon accès ». De plus, certains critères sont indispensables à une véritable couverture universelle : il faut un régime avec des objectifs clairs qui promeut un usage approprié des médicaments et qui maximise la valeur thérapeutique par rapport aux dollars dépensés.

« Un régime d’assurance médicaments, ce n’est pas simplement un système qui sert à rembourser des factures ! » dit le professeur, qui conçoit ce rôle comme étant beaucoup plus proactif dans l’offre des services de santé. Selon lui, le problème de surconsommation, de surprescription et de prescription inappropriée est dû au manque de structures institutionnelles pour s’attaquer à ces problèmes. « On n’a même pas les bases de données pour comprendre les habitudes de prescription. Sont-elles liées aux données probantes ou sont-elles plutôt le fruit des campagnes de marketing des pharmaceutiques ? » demande-t-il. Il rappelle que la crise des opioïdes touche les États-Unis et le Canada, « deux pays où il n’y a pas la capacité institutionnelle pour promouvoir un usage plus rationnel des médicaments ».

Marc-André Gagnon plaide pour un système qui « va nous en donner pour notre argent », qui va chercher la meilleure valeur thérapeutique. « Si on ne met pas ça en place, on se retrouve par définition avec un système qui va générer du gaspillage. » Le chercheur met en avant l’idée qu’une agence indépendante gère un formulaire de médicaments remboursés selon le principe de maximiser la valeur thérapeutique et souligne l’importance d’un régime unique capable de négocier les prix pour l’ensemble de la province.

Si le professeur parle d’une agence indépendante, c’est qu’il insiste sur la nécessité de dépolitiser la prise de décision de ce qui sera remboursé ou pas. Il donne l’exemple de l’agence publique Pharmac, en Nouvelle-Zélande, où le coût en médicaments par personne est extrêmement bas et dont les résultats en santé sont équivalents à ceux du Québec. « Onfonctionne là-bas avec un budget annuel qu’il est interdit de dépasser et c’est une excellente façon de contenir les coûts. »

Pour conclure, Marc-André Gagnon rappelle « que le rôle de l’État doit être de fournir un filet de protection sociale juste, équitable et universel ».