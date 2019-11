Lumière sur des travailleurs passionnés

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Par l’entremise de vidéos, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) fait découvrir avec humanité des acteurs de différents milieux de travail et des quatre coins de la province.



Ce projet de capsules se veut un complément au journal Le Monde ouvrier, le plus ancien périodique syndical au pays. Il a été imaginé par Isabelle Gareau, conseillère politique et ancienne directrice du service des communications à la FTQ, ainsi que par son équipe.

« On se disait que ce serait le fun de laisser encore plus de place aux membres de la FTQ à la base, raconte Mme Gareau. La FTQ, c’est 600 000 membres, c’est une énorme diversité d’emplois, des dizaines de milliers d’emplois différents à travers le Québec. Donc ça a été pour nous une façon de leur offrir une vitrine. Les premières années, on faisait juste des reportages écrits. Depuis quelques années, on travaille avec Casadel, une boîte de vidéastes avec qui ont fait des capsules métiers. » Les vidéos du « Monde ouvrier » sont en ligne sur le site Web de la FTQ.

Pour Mme Gareau, il était essentiel de mettre en lumière les travailleurs de l’ensemble de la province. « On ne présente pas des enjeux syndicaux dans ces chroniques, précise-t-elle. On est dans la valorisation des métiers. On veut montrer la diversité des emplois à la FTQ. Ce sont des moments super le fun parce qu’on va dans les milieux de travail pour faire ça ; on fait des entrevues avec la personne, on la filme et on prend des photos pendant qu’elle exerce son métier. »

1. Une femme en or

Photo: Eric Demers

Julie Adams fait partie des travailleurs interviewés. Elle est mineure pour Iamgold, division Westwood, tout près de Rouyn-Noranda en Abitibi. Mme Adams a fait des études en extraction du minerai en 2011 à Val-d’Or. Elle a trouvé du travail dès sa sortie de l’école.

Dans la vidéo, on la voit travailler à 1320 mètres sous terre. On découvre son environnement de travail, qui exige d’excellentes capacités mentales et physiques. « La plus grande difficulté, c’est l’environnement. La noirceur, la poussière, l’oxygène au minimum. On passe 10 heures par chiffre sous terre. On nous descend, et on nous remonte 10 heures plus tard à la fin de la journée. On n’a pas de pause et on prend une demi-heure pour dîner », explique-t-elle. Malgré cela, Julie adore son travail et veut le pratiquer encore longtemps.

Si la mineure accepte d’accorder des entrevues, c’est pour une seule raison : « Je veux valoriser les métiers non traditionnels pour les femmes. C’est important pour moi. Il y a de plus en plus de femmes dans mon milieu, c’est bien. Quand j’ai commencé, j’étais seule. »

Pour une femme, travailler dans une mine demande une adaptation, raconte Julie Adams : « J’ai développé des techniques de travail différentes. Je ne peux pas lever ce que lèvent des gars avec des gros bras. »

2. Mains de fée

Photo: Éric Demers

La vidéo sur l’horticultrice Louise Moffatt s’ouvre sur un décor aussi apaisant que magnifique : le Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal. Louise prend soin de ce terrain enchanteur depuis 25 ans avec son équipe. « C’est un métier très exigeant physiquement parce qu’on fait tout à la main, mais c’est surtout exceptionnel parce qu’on a la chance de vivre les quatre saisons. On profite de chaque moment ! » confie-t-elle à l’équipe du « Monde ouvrier » qui l’a rencontrée dans la période des lanternes, un événement automnal inspiré de la tradition millénaire chinoise.

3. Charpentier-menuisier… et athlète

Photo: Éric Demers

Le charpentier-menuisier José Hamel, de la région de Montréal, nous fait prendre conscience de tout ce que le métier exige en matière d’habiletés physiques et de capacité d’adaptation. Jeune trentenaire, il travaille actuellement dans le milieu de la construction commerciale. Chaque journée est différente et cela lui plaît. Les tâches sont multiples et se font sur terre, dans les airs, sous le soleil comme à -40 °C. « Ce n’est pas un métier facile. Les matériaux sont souvent lourds, alors si je veux exercer mon travail encore longtemps, je dois vraiment prendre soin de ma santé », affirme-t-il dans la vidéo qui lui est consacrée.