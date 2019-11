Trop de vies brisées

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail doit être déposée en décembre par le gouvernement du Québec. Un dossier que la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tient à bout de bras depuis plusieurs années. Une manifestation est même prévue à ce sujet devant l’Assemblée nationale à Québec lors du congrès.



Février 2016. Il est 16 h 45 ou à peu près. Ian Lavoie est à l’usine, à son poste. Il vient de rentrer. Son collègue n’est pas là, sa blonde a donné naissance à une petite fille cette journée même.

« Au lieu de rester tout seul dans mon département, raconte-t-il, j’ai décidé d’aller aider la gang au shaping. Je ne connaissais pas vraiment la job, je venais juste donner un coup de main parce qu’il y avait surcharge de travail. On faisait des barres d’acier. Elles étaient empilées, un fardeau par-dessus l’autre. Il y avait un fardeau qui était plus long au-dessus. Il y a eu une mauvaise manœuvre avec un pont roulant et le fardeau m’est tombé dessus. C’est un fardeau qui fait 5000 livres et qui sortait du laminoir… »

Sous le poids, sa jambe est sectionnée sur le coup. Il a trois vertèbres écrasées, le bassin et les cuisses brûlés au troisième degré, une hémorragie interne et plusieurs côtes brisées.

« En une fraction de seconde, ma vie a complètement basculé », confie-t-il. S’il s’en est miraculeusement sorti, il vit aujourd’hui avec une prothèse à la jambe.

Une Loi trop peu appliquée

Ian Lavoie n’est malheureusement pas une exception. En 2017, 62 personnes ont perdu la vie lors d’un accident du travail. Si l’on ajoute les 168 décès liés à des maladies professionnelles, le nombre total de décès au travail s’élève à 230, soit 13 de plus qu’en 2016. En tout, la même année, 86 223 personnes ont subi un accident du travail, ce qui représente 236 accidents par jour. Par ailleurs, 9912 travailleurs ont été victimes d’une maladie professionnelle, soit un total de 96 135 lésions professionnelles. Une augmentation de 5721 cas par rapport à 2016.

« La Loi sur la santé et la sécurité du travail date de René Lévesque, indique le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux. Elle a donc 40 ans cette année. À l’époque, elle était considérée comme la plus progressiste en Amérique du Nord. Sauf qu’elle n’a jamais été complètement appliquée, regrette-t-il. Sous la pression du lobby patronal, le gouvernement recule, et décide que les normes entreront en vigueur graduellement dans les diverses industries. »

Résultat, seuls 11 % des travailleurs québécois en bénéficient aujourd’hui. Dans le secteur où il y a le plus de décès, la construction, les normes n’ont jamais été mises en branle. Il y a eu en 2018, 6500 accidentés environ, 11 décès à la suite d’un accident et 59 autres dus à des maladies professionnelles. Ces chiffres sont à peu près stables d’une année sur l’autre. Les secteurs de la santé, de la manutention et de la fonction publique sont également exemptés de la loi.

« Alors même que, lorsqu’elle est appliquée, elle fonctionne, affirme le secrétaire général. Dans le secteur des mines, on est passé de 18 à 1 décès par an. Il y a vraiment urgence d’agir. Le Canada ne se situe vraiment pas bien en la matière sur le plan international. Nous comptabilisons 6,4 décès par million de travailleurs, contre 5,2 aux États-Unis et moins de 1 au Royaume-Uni. »

Pas des statistiques

Serge Cadieux est juriste de formation. Il a pratiqué le droit pendant 20 ans et a représenté plusieurs accidentés du travail. Des veufs et des veuves d’accidentés du travail également.

« Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des gens qui ont une vie gâchée, déplore-t-il. Un gars de la construction qui tombe du troisième étage, il ne meurt pas forcément, mais il a un handicap. Ça a des conséquences pour lui, mais aussi pour le reste de sa famille. C’est possible d’éviter ça. »

Ian Lavoie se souvient, lui, de sa conjointe et de son frère, qui ont mis leur vie en suspens, le temps qu’il se réveille et qu’il commence à aller mieux. Et de son fils, « qui avait peur de ne plus aimer papa ».

« La première fois que j’ai revu mes enfants, c’était deux mois après l’accident, raconte-t-il avec une grande émotion. Je m’étais mis devant la porte de l’ascenseur. Quand elle s’est ouverte, Jacob s’était mis en arrière. C’est quand il a entendu ma voix qu’il est venu me voir. C’est comme si toutes ses craintes étaient parties. Il y a certains jours dont on se souvient plus que d’autres dans notre vie. Celui-là, il est dans le top 5. »