Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Au fil des ans, la FTQ a formé un véritable réseau d’entraide: les délégués sociaux.

Sa qualité première est la discrétion, et c’est la raison pour laquelle le grand public ne le connaît pas. Pourtant, quand on est syndiqué de la FTQ, c’est vers cette personne que l’on se tourne en cas de coup dur, au travail comme à la maison… Et cette personne, c’est le délégué social ; de la bienveillance sur le lieu de travail.

Les actions de la FTQ ne sont pas toutes confinées dans des activités syndicales. Elles s’étendent aussi à la sphère sociale. Cette mission dont la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec s’est dotée promeut le mieux-être de ses membres, lutte pour la protection des acquis en santé et pour l’éducation et les services sociaux, et préconise l’amélioration et le développement de politiques qui assurent l’équité au sein de la société québécoise.

Il n’est pas étonnant que la FTQ soit la seule organisation syndicale à avoir mis sur pied un réseau de délégués sociaux, qui s’inscrit en droite ligne de son mandat. Né il y a plus de 30 ans, ce réseau compte aujourd’hui 3000 personnes actives dans les syndicats et conseils régionaux.

Rappelons qu’au début des années 1980, en pleine crise économique, le Québec a vu ses entreprises fermer les unes après les autres. Le taux de chômage tournait autour de 14 % alors que l’inflation atteignait des sommets et que les taux d’intérêt oscillaient entre 17 % et 20 %. Cette crise a touché les syndiqués FTQ de plein fouet et a créé différents problèmes (endettement, consommation d’alcool et de drogue) et des besoins de tous ordres.

« Aujourd’hui encore, on est dans une relation d’aide même si le type d’intervention a évolué. On aide toujours des gens qui ont des problèmes



de dépendances même si elles varient d’une époque à l’autre », rappelle Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ, qui précise que les « délégués sont mieux outillés qu’ils ne l’étaient au départ. » En effet, les ressources sont plus nombreuses aujourd’hui qu’il y a 30 ans, et surtout en région.

« Très tôt, on a senti un besoin pour ce type de programme d’aide », affirme M. Cadieux. C’est lors du 6e congrès du Conseil du travail de Montréal (CTM), en 1981, qu’on assiste à la création d’un tel programme, qu’on nomme alors Programme de conseillers sociaux. Deux ans plus tard, la FTQ adopte une résolution pour la mise sur pied d’un programme de formation sur l’alcoolisme et autres toxicomanies et fait l’annonce de la mise en place du Réseau des délégués sociaux en collaboration avec Centraide du Grand Montréal.

À la retraite depuis quelques semaines seulement, Daniel Manseau a été directeur de Centraide Centre-du-Québec de 1994 à 2007 : « Notre organisation, comme plusieurs Centraide au Québec, soutenait le programme de délégués sociaux », précise-t-il. « La première entente avec Centraide remonte à 1983. Elle servira de modèle pour l’ensemble du réseau sur le territoire québécois. Ce qui devait, au départ, n’être qu’un projet pilote dure encore aujourd’hui. C’est un partenariat “gagnant-gagnant”, affirme à son tour Serge Cadieux. En contrepartie de l’aide apportée par Centraide, les syndiqués participent activement aux campagnes de financement de l’organisme. Centraide est un partenaire indispensable, et l’inverse est tout aussi vrai. »

L’aide de Centraide vise à former les délégués à l’écoute active et à les informer de toutes les ressources disponibles dans chacune des régions. Le délégué social démontre de l’empathie envers ses confrères en difficulté et, dans ce modèle d’intervention par les pairs, la relation se passe d’égal à égal et est tout à fait confidentielle. Ce type d’intervention est d’une grande efficacité puisque son outil privilégié est la prévention. « Pour nous, la prévention est très importante puisque, souvent, les organismes qu’on soutient entrent en jeu lorsque les gens sont déjà en grande vulnérabilité », explique Daniel Manseau.

En plus des délégués sociaux, le Réseau compte des coordonnateurs, qui interviennent dans les milieux de travail, si nécessaire, lors d’événements particuliers, comme une fermeture. Leur intervention se déroule sous la forme de collectifs d’entraide, des rencontres qui permettent aux membres d’échanger sur ce qu’ils vivent et d’agir collectivement.« Quand une fermeture survient apparaissent malheureusement aussi des cas de dépression, dit Serge Cadieux. Le Réseau est alors mis à contribution et on est présent, auprès des gens qui en ont le plus besoin. »

Et il ajoute : « L’important, c’est que les travailleurs sachent qu’ils ne sont pas seuls. »