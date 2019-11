De la visite des États-Unis à Ottawa

Justin Trudeau et Chrystia Freeland reçoivent aujourd’hui une visite influente à Ottawa : le président du Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis, Richard E. Neal. Si ce nom ne vous est pas familier, sachez qu’il vient pour parler de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

L’élu américain est en effet un acteur clé au Congrès américain en ce qui concerne cet accord, signé il y a presque un an, mais que les États-Unis et le Canada doivent tous deux encore ratifier. La rencontre devrait permettre de discuter de dispositions étudiées par les démocrates et sur lesquelles travaillent le Canada et le Mexique.