Environ 25 000 clients d’Hydro-Québec toujours privés de courant

Hydro-Québec s’est donné comme objectif de rebrancher tout le Québec au plus tard mardi, mais les équipes auront fort à faire puisque selon le dernier bilan des pannes dressé à 11 h, on comptait 26 281 clients privés de courant.

Le président-directeur général d’Hydro-Québec, Éric Martel, a répété lundi que ses équipes travaillaient toujours d’arrache-pied sur le terrain pour rétablir ce service essentiel aux Québécois.

Quelque 1400 travailleurs d’Hydro-Québec étaient toujours à pied d’oeuvre en début de semaine pour réparer les dégâts de la violente tempête automnale de la semaine dernière.

« D’ici [mardi soir], il restera peut-être un ou deux cas d’exception, mais notre objectif est d’avoir rebranché tout le monde », a affirmé Éric Martel, en saluant la résilience des abonnés.

À 11 h mardi, les régions les plus durement touchées par les pannes étaient l’Estrie (6120 clients), la Montérégie (4718 clients), le Centre-du-Québec (4351 clients), les Laurentides (3348 clients), Chaudière-Appalaches (2328 clients) et la Capitale-Nationale (1788 clients). Quelques centaines de clients sont également encore débranchés dans Lanaudière, en Mauricie, à Laval et à Montréal.

Au plus fort de la crise, 990 000 foyers, commerces et entreprises étaient touchés par ces pannes, ce qui représente le plus haut total depuis la crise du verglas de 1998.