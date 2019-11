Éric Salvail change d’idée et opte pour un procès devant juge seul

Le producteur et animateur déchu Éric Salvail a finalement choisi de subir son procès devant juge seul.Sa décision a été annoncée par son avocat, lundi, l’accusé étant lui-même absent.Éric Salvail est accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration. Il a été cité à procès en octobre par le juge Pierre Labelle à l’issue d’une courte enquête préliminaire qui n’aura duré qu’une journée et demie.Initialement, il avait indiqué vouloir subir un procès devant juge et jury, mais s’est ravisé comme c’est son droit à cette étape-ci des procédures.Le procès a été fixé au 17 février prochain et durera trois jours.Les éléments de preuve présentés à cette étape ne peuvent être rendus publics en raison d’un interdit de publication.Cependant, l’identité de la présumée victime, Donald Duguay, qui est aujourd’hui âgé de 46 ans, peut être révélée à la demande de M. Duguay lui-même.Les gestes reprochés à la vedette de 50 ans se seraient produits en 1993 et les circonstances des événements deviendront publiques au fur et à mesure que les témoignages seront entendus en cours de procès.