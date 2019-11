Quoi retenir de la fin de semaine?

Effrayante tempête au Québec

Le Québec se remet doucement de la tempête d’une rare intensité qui s’est abattue sur la province vendredi, laissant derrière elle d’importants dégâts et faisant un mort.

Plus de 85 % des gens privés de courant depuis le passage d’une tempête automnale vendredi ont désormais retrouvé le service. Au moment d’écrire ces lignes, 96 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, et le président de la société d’État a indiqué que certains d’entre eux vont devoir patienter jusqu’à mardi ou mercredi.



Les équipes d’Hydro-Québec, qui ont appelé du renfort de l’extérieur de la province (Ontario, Nouveau-Brunswick, Michigan), ont été à pied d’oeuvre toute la fin de semaine afin de rétablir le courant qui, au plus fort de la crise, a été coupé dans 990 000 habitations. En conférence de presse samedi, le premier ministre François Legault n’a pas hésité à qualifier l’étendue des dégâts comme « la pire situation depuis la fameuse crise du verglas de 1998 ».