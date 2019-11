Des Québécois toujours privés de courant

Plus de 80 pour cent des clients d’Hydro-Québec privés de courant depuis le passage d’une tempête automnale vendredi ont retrouvé le service, mais il restait encore plus de 139 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité à 12 h, dimanche.

Les régions les plus durement touchées par les pannes sont toujours les mêmes : la Montérégie (20 722 clients), le Centre-du-Québec (23 404 clients), Chaudière-Appalaches (21 715 clients), l’Estrie (17 914 clients), la Mauricie (15 304 clients) et les Laurentides (17 803 clients). Il s’agit des régions où les vents forts ont causé le plus de dommages aux arbres.

Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, n’était pas en mesure de dire dimanche matin à quel moment ces gens retrouveront le courant tandis que le temps froid s’est installé sur le Québec en fin de semaine.

« Si des gens ont la possibilité de se rendre chez des membres de la famille ou encore de quitter leur résidence, c’est une bonne idée de le faire. Cependant, il faut être conscient qu’on continue de travailler dans l’optique de tenter de rebrancher tout le monde le plus rapidement possible. La grande majorité des clients va retrouver l’électricité, d’ici la fin de la journée on l’espère, mais effectivement, on n’est pas en mesure de dire si on va être capable de réparer toutes ces pannes-là d’ici la fin de la journée. »

Tous les renforts aux équipes d’Hydro-Québec, venus de l’extérieur, seront à l’oeuvre dimanche avec l’arrivée de 80 travailleurs du Michigan qui s’ajoutent à leurs collègues d’Ottawa et du Nouveau-Brunswick. Ils sont un peu plus d’une centaine s’ajoutant aux onze cents autres employés de la société d’État sur le terrain.

« Hier, on avait autour de 1100 personnes sur le terrain. Aujourd’hui, ça va être semblable. Plus de mille employés, 450 équipes, qui vont être à pied d’oeuvre et y en avaient autour de 150 au cours de la nuit qui travaillaient également. Donc, nos employés se relaient », a précisé M. Bouchard.

Au plus fort de la crise, 990 000 foyers, commerces et entreprises étaient touchés par ces pannes. Le premier ministre François Legault a parlé de « la pire situation depuis la fameuse crise du verglas de 1998 », lors d’une conférence de presse samedi. Il a invité les citoyens touchés à trouver refuge chez des proches ou dans des centres d’hébergement, en rappelant les consignes de sécurité d’usage.

« Le nombre peut amener les gens à faire un rapprochement, c’est-à-dire en 1998 il y avait 1,5 million de personnes et cette fois-ci près d’un million de clients privés d’électricité », a reconnu le porte-parole d’Hydro-Québec. Cendrix Bouchard a tenu toutefois à faire une distinction entre la situation actuelle et la crise du verglas de 1998.

« La comparaison s’arrête au nombre parce qu’en 1998, c’était vraiment une panne sur notre réseau de transport, notre réseau de transmission avec des pylônes en acier qui ont cédé sous le poids de la glace. Cette fois, c’est notre réseau de distribution qui repose sur des poteaux de bois, près des résidences, qui a été affecté », a-t-il précisé.

« Les vents ont tout simplement cassé les branches des arbres qui sont entrées en contact avec notre réseau à 2500 points, donc c’est ce qui a causé ces pannes. »

Quoi qu’il en soit, la situation a été assez préoccupante pour entraîner l’annulation du Conseil général spécial de la Coalition avenir Québec (CAQ) samedi et mobiliser les services d’urgences en gestion de crise au Centre des opérations gouvernementales à Québec. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sera à nouveau sur place dimanche après-midi pour faire le bilan de la situation, d’autant plus qu’on surveille les niveaux d’eau dans plusieurs régions où des résidents ont été évacués en raison d’inondations.