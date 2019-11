Les photos de la semaine du 27 octobre

1

Un populaire domaine viticole de Californie, le Soda Rock Winery, a été la proie des flammes dimanche dernier, près de la ville de Healdsburg. Le « Kincade Fire » qui sévit depuis le 23 octobre au nord de San Francisco a brûlé plus de 31 000 hectares de végétation et détruit plus de 250 bâtiments. Les pompiers étaient parvenus à le maîtriser à 68 % vendredi. D’autres incendies ravagent toujours cet État de la côte-ouest américaine.

Josh Edelson Agence France-Presse