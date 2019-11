Quoi surveiller cette fin de semaine?

La suite du jour : Donald Trump

Comme Donald Trump a confirmé vendredi qu’il déménageait sa résidence permanente de New York à la Floride pour des raisons… fiscales, on peut s’attendre à ce que sa brève apparition prévue à Manhattan, aujourd’hui, soit suivie. Et peut-être même huée. Le gouverneur de l’État de New York lui a en tout cas déjà dit «bon débarras» hier.

Hasard du calendrier, ce dimanche 3 novembre marque le début d’un décompte particulièrement angoissant pour les États-Unis, soit la marque d’un an avant la présidentielle, prévue le mardi 3 novembre 2020. Certains opposants de Donald Trump pourraient en profiter pour brandir la menace de sa réélection.