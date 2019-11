Mauvais temps et pannes de courant au Québec: ce qu'il faut savoir

Des conditions météorologiques mouvementées prévalent dans plusieurs régions du Québec, de l’Outaouais jusqu’à la Côte-Nord, incluant le Bas-Saint-Laurent.

Ces conditions sévissent en raison du passage d’une vaste dépression météorologique provenant de la région des Grands Lacs.

Pluie et vents Des avertissements de chutes de 50 à 80 mm de pluie et de vents du sud-ouest soufflant jusqu’à 90 km à l’heure restent en vigueur vendredi matin pour les régions de Montréal, Laval et Longueuil, de même que pour Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Une baisse marquée de la température suivra.

Dans le sud-ouest du Québec, l’intensité de la pluie diminuera en avant-midi, selon Environnement Canada, mais les vents demeureront violents toute la journée.

Un avertissement de pluie abondante est en vigueur pour les régions de Sherbrooke, Rimouski, Saint-Georges, Saguenay, Baie-Comeau et Sept-Îles. Entre 40 et 80 mm de pluie sont attendus dans ces secteurs.



De la neige?

En Abitibi-Témiscamingue, une chute de 15 à 25 cm de neige devrait se produire dans les secteurs d’Amos, Lebel-sur-Quévillon, Malartic, Senneterre, Rouyn-Noranda et Val-d’Or.

Y a-t-il des pannes d'électricité? Hydro-Québec signalait en fin de nuit, vendredi, qu’un peu plus de 60 000 de ses clients étaient privés d’électricité, dont plus de 20 500 dans les Cantons-de-l’Est et près de 16 000 en Montérégie.