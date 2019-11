L’allocution du jour : le président de Desjardins

Un peu plus de quatre mois après le vol de données spectaculaire chez Desjardins, le président du mouvement, Guy Cormier, prononce ce midi une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et pas sur n’importe quel sujet de la finance: il sera précisément question de l’identité numérique et de la protection des données personnelles.

En septembre, Guy Cormier avait annoncé avoir formé un groupe de travail chargé de trouver les meilleures pratiques à adopter en matière de protection des données personnelles, en s’inspirant notamment de ce que font d’autres pays. Il pourrait en être question aujourd’hui.