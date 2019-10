Les locaux de la librairie Le Parchemin ont trouvé preneur

La COOP UQAM investira les locaux de la librairie Le Parchemin, située dans la station Berri-UQAM et actuellement en vente de liquidation. Une épicerie zéro déchet sera notamment aménagée dans ce nouvel espace dont l’ouverture est prévue pour début 2020.

« On va avoir les clefs de ces locaux le 2 décembre prochain », a confirmé au Devoir le directeur général de la coopérative, Thierry Bachelier. « On veut s’ouvrir de plus en plus vers l’extérieur. Cette opportunité pour nous était bonne à saisir, même si c’est quelque chose d’ambitieux à notre niveau », ajoute-t-il.

La boutique informatique de la coopérative y déménagera ses pénates. Elle est présentement située au coin des rues Sainte-Catherine et Sanguinet. La COOP UQAM planifie aussi vendre dans ses nouveaux locaux livres, articles de papeterie et jeux de société. Elle travaille aussi à l’aménagement d’une épicerie zéro déchet spécialisée dans la vente de produits en vrac.

La librairie Le Parchemin était installée au métro Berri-UQAM depuis l’ouverture de la station en 1966. En juillet, l’entreprise a fait savoir qu’elle n’avait d’autre choix que de mettre la clef sous la porte, acculée à la faillite. Elle était incapable de payer le loyer dû à la Société de transport de Montréal (STM) depuis plusieurs mois. Une vingtaine d’employés ont perdu leur emploi dans la foulée de cette fermeture.

Il n’a pas été possible de connaître le coût du loyer de ces installations, qui incluent aussi des présentoirs vitrés le long de l’allée menant à l’édicule de la place Émilie-Gamelin.

La COOP UQAM regroupe plusieurs boutiques sur le campus de l’Université du Québec à Montréal. Elle est toutefois indépendante de l’Université.