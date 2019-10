L’Halloween reportée dans plusieurs villes en raison des prévisions météo

Plusieurs municipalités du sud du Québec ont décidé de reporter les festivités de l’Halloween. Puisqu’un important épisode de pluie et de forts vents sont prévus le 31 octobre, elles proposent de déplacer la traditionnelle collecte de bonbons au lendemain, le vendredi 1er novembre.



Les municipalités de Longueuil, Saint-Colomban, Mont-Saint-Hilaire, Magog, Carignan, McMasterville, Sainte-Julie, Varennes, Belœil et Saint-Mathias-sur Richelieu ont notamment décidé de remettre à plus tard l’événement annuel.



« Nous avons reçu de nombreuses demandes de la part de citoyens. Tout comme plusieurs autres municipalités, en raison des précipitations abondantes annoncées, nous avons exceptionnellement décidé de reporter les festivités par mesure de sécurité et pour le plaisir et le confort de tous », explique la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, par voie de communiqué.



« En temps normal, la pluie ne nous aurait pas fait changer la date de l’événement ; il s’agit vraiment du caractère exceptionnel des précipitations qui nous pousse à le faire », indique la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, sur la page Facebook de sa municipalité.



Environnement Canada prévoit effectivement le passage au Québec, jeudi et vendredi, d’une importante dépression en provenance de la région des Grands Lacs. Ce système entraînera de fortes pluies et des vents puissants. « Les quantités totales de pluie pourraient dépasser les 50 mm et les vents pourraient souffler jusqu’à 90 km/h », stipule l’avis officiel.



« Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Prévoyez de ranger ou d’attacher les objets que le vent pourrait endommager ou déplacer », peut-on aussi y lire.



Malgré tout, est-ce là une raison suffisante pour repousser la tenue de l’Halloween ?



Sur les réseaux sociaux, les citoyens affichaient des réactions variées. Tandis que certains d’entre eux félicitaient les autorités municipales de prioriser la santé et la sécurité des enfants, d’autres s’interrogeaient sur la réelle nécessité de cette décision prise à 24 heures d’avis.



Concrètement, le report de la collecte de bonbons signifie que les pompiers et les policiers ne patrouilleront pas dans les rues le 31 octobre au soir dans ces municipalités.



Les autorités comptent sur la diffusion sur Internet, sur les panneaux d’affichage, dans les écoles et par tous les moyens possibles pour que l’annonce du report se rende aux citoyens.