Deuxième témoignage du président de Boeing

Après avoir été interrogé pendant plus de deux heures devant le Sénat américain hier, le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, est entendu aujourd’hui par des élus de la Chambre des représentants. Sa journée ne devrait pas être plus douce, les sénateurs l’ayant critiqué de manière assez virulente hier.

Manque de transparence, relations étroites entre Boeing et l’autorité de régulation qui a donné son feu vert aux 737 MAX… Dennis Muilenburg n’a pas réussi hier — un an jour pour jour après la tragédie de Lion Air — à convaincre que la sécurité, plus que l’argent, était la priorité de son entreprise. Il faudra voir s’il fait mieux aujourd’hui.