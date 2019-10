La mort de Rick Genest, alias Zombie Boy, était accidentelle

La mort de Rick Stephan Genest, alias Zombie Boy, survenue il y a plus d’un an, est accidentelle, conclut l’enquête du coroner.



Le mannequin montréalais de 32 ans ne s’est donc pas enlevé la vie, une piste qu’avaient privilégiée les policiers dans les jours suivant le décès et repris par les médias.



« Je tiens d’abord à offrir mes sympathies à la famille Genest. Cet événement a été un moment éprouvant pour eux et je les remercie pour leur collaboration pendant l’enquête », a déclaré d’emblée la coroner Mélissa Gagnon lors du dévoilement des conclusions de son enquête, lundi, à Montréal.



Le 1er août 2018, M. Genest a été retrouvé sans vie au bas d’un immeuble où habitait l’un de ses proches. Il a été découvert par un passant. Aucun témoin n’a été témoin de sa chute.



Selon ce que conclut Me Gagnon dans son rapport d’enquête, l’artiste serait sorti à l’extérieur pour fumer une cigarette. Fidèle à une habitude qu’il avait selon ses proches, il se serait ensuite assis sur la rampe du balcon. Fortement intoxiqué par l’alcool, il aurait accidentellement basculé dans le vide. La présence de cannabis a également été détectée dans son sang, est-il précisé dans le rapport.



Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La thèse du suicide écartée

Lors de son enquête, la coroner Mélissa Gagnon a écarté la thèse du suicide.Si Rick Genest a déjà consulté pour des problèmes de santé mentale — et qu’il « entendait des voix, surtout lorsqu’il consommait », ont raconté ses proches —, celui-ci « ne semblait pas être dans un état de psychose ni de délire lorsqu’il est sorti sur le balcon », écrit la coroner.Me Gagnon indique aussi que l’homme, qui avait notamment collaboré avec la chanteuse Lady Gaga, « avait une belle carrière artistique internationale ». « Il était bien entouré et il venait de se fiancer. »

D'autres détails suivront.