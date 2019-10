Quoi retenir de la fin de semaine?

L'opposition bolivienne demande l'annulation du scrutin

Réélu pour un quatrième mandat, le président Evo Morales compte bien rester à la tête de la Bolivie. Il a exclu samedi « toute négociation politique » avec l’opposition, qui conteste les résultats de l’élection présidentielle de dimanche dernier, et a écarté toute éventualité d’un second tour. « Ici, on respecte la Constitution et on respecte le parti qui a gagné les dernières élections », a-t-il déclaré.

Sa réélection, dès le premier tour, est officielle depuis la proclamation, vendredi, des résultats définitifs. Le soir du vote, des premiers chiffres partiels laissaient entrevoir un second tour, mais de nouveaux résultats diffusés plus de 20 heures après, soit lundi, avaient pratiquement donné la victoire à M. Morales, suscitant de la part de l’opposition et des observateurs internationaux des soupçons de fraudes.

Dimanche, un collectif de l’opposition bolivienne réclamait ainsi « l’annulation » pure et simple de l’élection. Evo Morales a averti qu’« un coup d’État » se « [préparait] » pour la semaine prochaine. Le rival centriste du président, Carlos Mesa, demandait jusqu’ici la tenue d’un second tour, une idée soutenue par une partie de la communauté internationale. M. Mesa a promis que les manifestations, qui avaient commencé dès le soir de l’élection, allaient s’intensifier à partir de lundi, tandis que des milliers de personnes continuaient samedi d’envahir les rues des principales villes du pays.