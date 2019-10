7 Plage d’Itapuama (Brésil), 21 octobre | Un jeune garçon sort de l’eau, le torse recouvert d’un sac-poubelle et souillé de pétrole. Le Brésilien se trouve tout près de la plage d’Itapuama, à Cabo de Santo Agostinho, dans l’État du Pernambouc. La photo a depuis fait le tour de la planète. On ignore toujours pourquoi du pétrole souille actuellement plus de 2000 kilomètres de côtes du nord-est du Brésil. Selon le président du pays, Jair Bolsonaro, ces taches noires sont venues de l’extérieur du pays et étaient peut-être l’oeuvre de criminels. Leo Malafaia Agence France-Presse