Quoi surveiller cette fin de semaine?

Place au Gala de l’ADISQ

Qui dit milieu de l’automne, dit début des cérémonies et autres galas visant à récompenser la culture québécoise. Le Gala de l’ADISQ ouvre le bal dimanche soir, sous la houlette — pour la 14e fois — de l’animateur Louis-José Houde.

Plus tôt cette semaine, le Gala de l’industrie et le Premier Gala de l’ADISQ ont déjà récompensé des artistes et artisans de la musique — dont Les Louanges (sur la photo), qui s’est distingué en recevant trois Félix.