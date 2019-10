Des visites guidées du vieux pont Champlain

Les personnes qui aimeraient profiter d’une dernière présence sur le vieux pont Champlain quelques mois avant le début de son démantèlement peuvent s’inscrire à des visites guidées qui auront lieu les 2, 3, 9 et 10 novembre prochains.

Les visites de 90 minutes chacune sont organisées par l’organisme Héritage Montréal, en partenariat avec Les ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée.

Le point de départ sera établi dans le stationnement de la polyvalente Monseigneur-Richard, située sur le boulevard Gaétan-Laberge à Verdun, à proximité de la station de métro LaSalle. Chaque visite se fera surtout en autobus avec deux arrêts à l’extérieur sur le pont.

Les participants pourront descendre sur le pont pour capter des images inédites.

Le coût du billet a été fixé à 20 $ par personne. Des tarifs spéciaux sont accordés aux étudiants, aux aînés et aux membres d’Héritage Montréal. Les inscriptions se font en ligne seulement ; les places sont limitées et les visites auront lieu même si les conditions météorologiques sont défavorables.

Le pont Champlain d’origine a atteint la fin de sa vie utile et a été mis hors service le 28 juin dernier, 57 ans après son inauguration. Il a été l’un des ponts les plus achalandés au Canada et il a joué un rôle de premier plan dans l’économie de la région de Montréal.

Les travaux de démantèlement doivent commencer en 2020 et dureront environ trois ans.