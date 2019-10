Le rapport du jour : Lion Air

C’est aujourd’hui que nous aurons l’heure juste sur ce qui s’est passé dans le Boeing 737 MAX de Lion Air qui s’est écrasé le 29 octobre 2018 en mer de Java, peu après son décollage de Jakarta, en Indonésie. Le rapport définitif doit en effet être déposé par les régulateurs indonésiens.

Selon des conclusions de ce rapport présentées plus tôt cette semaine aux familles des victimes, des défauts mécaniques et de conception du système de commandes de vol seraient en cause — dont le fameux MCAS, ce système automatique censé empêcher un décrochage de l’avion.