L’apartheid à la canadienne

Vendredi dernier, Leilani Farha, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le logement convenable, présentait un rapport décrivant les conditions de logement « abominables » que vivent les Autochtones un peu partout dans le monde — Canada y compris. Le Devoir s’est entretenu avec cette experte indépendante basée à Ottawa pour en apprendre davantage sur son enquête.

Pouvez-vous raconter une visite particulièrement marquante au sein d’une communauté autochtone éprouvant des problèmes de logement ?

J’ai vécu une expérience curieuse dans la ville de Mexico en janvier 2018. D’une part, je suis allée visiter une communauté autochtone vivant dans un bâtiment endommagé par un tremblement de terre survenu l’année précédente. Le séisme avait causé des fissures dans les fondations et les murs de l’édifice. Les pièces étaient très petites, les conditions étaient rudes. De plus, ces gens vivaient sur un terrain qui, leur disait-on, ne leur appartenait pas. Pourtant, ils habitaient là depuis de nombreuses années : c’était chez eux. Ils espéraient que le titre de propriété leur soit enfin accordé afin qu’ils puissent y rester et réparer le bâtiment.

D’autre part, je suis aussi allée dans une communauté autochtone, toujours à Mexico, dont les membres ont travaillé pendant 10 ans pour régulariser le statut de propriété du terrain et des trois ou quatre bâtiments qu’ils habitaient. Ils y sont finalement parvenus, et se sont ensuite impliqués dans la rénovation de la propriété en l’adaptant à leurs besoins. C’était fabuleux : il y avait de magnifiques murales sur les murs extérieurs, une aire commune où se réunir. Les résidents avaient même lancé des micro-entreprises et ils avaient prévu un espace pour vendre leurs produits. Ça montre bien ce qui est possible quand le titre de propriété est accordé aux gens : ça débouche sur des projets modestes, mais durables et fidèles à leur culture.

J’imagine que ce dernier exemple n’est toutefois pas représentatif de ce qu’on voit généralement dans le monde ?

Non, pas du tout. J’ai écrit ce rapport parce que, après six ans en tant que rapporteuse spéciale, il m’était devenu évident que ce sont les Autochtones qui vivent dans les pires conditions de logement sur Terre. Puisqu’ils sont, en quelque sorte, les gardiens de la planète, c’est assez troublant.

Les Autochtones ne subissent pas seulement les conséquences de vivre dans des logements inadéquats — ils manquent souvent d’eau potable, par exemple —, mais ils sont aussi disproportionnellement victimes de violations de leur droit au logement, que ce soit à cause de l’accaparement du territoire pour des barrages ou l’industrie agroalimentaire, de la financiarisation des terres, de la construction d’oléoducs, de l’extraction des ressources comme le gaz naturel, l’or ou le pétrole. Ils sont poussés hors de leur terre. Ils sont donc forcés à migrer vers les villes, où, souvent, on ne leur fournit pas d’endroits où se relocaliser. En milieu urbain, ils éprouvent de la difficulté à louer un logement parce qu’ils subissent de la discrimination. Souvent, ils se retrouvent donc dans la rue. Dans la plupart des villes où il y a des sans-abri, les Autochtones sont surreprésentés. C’est particulièrement le cas au Canada.

Au Canada, justement, qu’avez-vous observé ?

Il y a quelques années, je suis allé à Regina — pas en tant que rapporteuse spéciale, toutefois. Dans une partie de la ville où habitent beaucoup d’Autochtones, c’était comme l’apartheid. La situation était absolument inacceptable. Les conditions de logement y étaient très, très mauvaises. Les gens vivaient extrêmement à l’étroit. Des gens devaient dormir sur des matelas à l’extérieur de leur maison tant le problème du surpeuplement était grave. Je suis certaine que les choses ne se sont pas améliorées depuis lors, parce qu’il n’y a pas eu de politiques pour régler le problème.

Nous savons aussi que le surpeuplement est un problème sérieux dans le Nord, notamment à Iqaluit. Je n’y suis pas allé moi-même, mais j’ai entendu que des gens y dorment les uns après les autres, en suivant un horaire, parce qu’il n’y a pas assez de lits disponibles. Ce n’est pas rare qu’une quinzaine de personnes vivent sous le même toit.

Cette situation est complètement inacceptable pour un pays riche comme le Canada. La relation de type colonial avec les peuples autochtones qui persiste doit prendre fin. Ce n’est pas en phase avec les traités internationaux garantissant les droits fondamentaux. Les solutions valables proviendront des communautés autochtones elles-mêmes. On est loin de cela au Canada, et, bien franchement, un peu partout dans le monde.

Comment les Autochtones composent-ils avec le problème des logements surpeuplés ?

Ils ne veulent absolument pas vivre dans ces conditions. Le surpeuplement provoque des conséquences très concrètes. Par exemple, dès qu’une personne tombe malade, tout le monde y passe. Et quand vous ne disposez pas d’eau potable, les chances sont encore plus grandes de contracter des maladies. Et puis, le surpeuplement cause aussi des tensions. C’est difficile de vivre dans une promiscuité aussi grande. Ça peut mener à davantage de violence, particulièrement envers les femmes et les enfants.

Cependant, la solution au surpeuplement pour les communautés autochtones n’est pas nécessairement la même que celle pour le reste des Canadiens. Les Autochtones ont un sens différent de la famille. Quand un parent a besoin d’un endroit où s’installer, sa famille n’hésitera souvent pas à l’héberger, qu’elle ait un lit à lui offrir ou pas. On doit donc penser différemment au logement pour les Autochtones. Ce sont les communautés elles-mêmes qui doivent déterminer leurs besoins, mais elles ont besoin de soutien. Et pas juste de soutien financier. Le gouvernement canadien a développé une stratégie nationale pour le logement qui n’inclut pas les Autochtones ; Ottawa a indiqué qu’il voulait une stratégie spécifique pour eux. Je suis d’accord avec cette idée, et les communautés autochtones aussi je crois, mais nous attendons encore de voir cela se concrétiser.

Est-ce que l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones au Canada, comme l’a promis Justin Trudeau, changerait quelque chose en matière de logement ?

Oui, absolument, et c’est ce que je préconise. La loi canadienne stipule déjà que les politiques sur le logement doivent respecter les droits fondamentaux. Si le gouvernement intégrait à la loi la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, le droit au logement devrait être interprété en conséquence. Ainsi, aucun programme ni aucune politique concernant le logement des peuples autochtones ne pourraient être adoptés sans leur consentement informé et préalable.