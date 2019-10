Sous les projecteurs : l’après-élections

Maintenant que Justin Trudeau a donné le ton de son gouvernement minoritaire en écartant toute idée de coalition, il faut s’attendre à ce que cette posture soit commentée. Yves-François Blanchet et Elizabeth May doivent justement s’adresser aux médias aujourd’hui, trois jours après l’élection de lundi.

Pendant ce temps, à Ottawa, trois organisations environnementales feront leurs demandes aux partis fédéraux en matière de protection de la nature et d’action contre les changements climatiques — sujets désormais on ne peut plus incontournables pour tout politicien de ce monde.