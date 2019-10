Suggestions de lecture: devenir un bon leader

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les qualités d’un bon leader sont assez faciles à reconnaître : la confiance et la motivation, le sens des responsabilités et celui de la communication en sont de bons exemples. Mais quand on tente de les acquérir, il peut s’avérer difficile d’y arriver seul. Des lectures inspirantes donnent un bon coup de pouce à qui souhaite intervenir intelligemment auprès de ses collaborateurs.

L'Olympien au bureau: la préparation mentale des champions transposée au monde du travail

Marie Malcherosse et Jean-François Ménard, Éditions de l’Homme, Montréal, 2019



Y a-t-il un athlète olympique qui sommeille en vous ? Un athlète de haut niveau doit avoir confiance en ses moyens, savoir gérer la pression et rester concentré malgré les multiples distractions. S’il troque la piste de course pour un espace de bureau, le leader doit lui aussi se surpasser pour répondre à des défis quotidiens qui peuvent parfois être très exténuants.

En s’inspirant des méthodes et des stratégies utilisées par les grands athlètes pour entraîner leur corps, Jean-François Ménard propose au lecteur d’entraîner son cerveau à exceller en toute situation à l’aide d’exemples tirés de l’univers sportif, du milieu culturel et de différents autres horizons.

Timothy Ferriss, Éditions Alisio, Paris, 2018Les mentors sont importants, mais encore faut-il trouver le sien, celui qui deviendra un motivateur de tous les instants. Ici, Timothy Ferris a suivi plus de 100 personnalités qui ont la réputation d’exceller chacune dans leur domaine. Avec anecdotes à l’appui et portraits inspirants, il raconte les secrets de leur réussite, ce qui les motive, leur raison d’être et leurs leçons de vie.

Le lecteur sera étonné d’apprendre que le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, répond « non » à la plupart des demandes d’amitié qu’il reçoit et pourquoi Ariana Huffington recommande de supprimer régulièrement les applications d’un téléphone portable. Des secrets de mentors dévoilés pour aider quotidiennement à la prise de décisions.

Ray Dalio, Éditions Valor, 1 volume, Hendaye, 2019

Numéro 1 des best-sellers du New York Times pendant des semaines, cette bible est lue par les grands de ce monde, dont Bill Gates. Ray Dalio est l’un des investisseurs et entrepreneurs les plus prospères au monde. On dit que son fonds d’investissement Bridgewater dépasse les 160 milliards de dollars d’actifs, et sa fortune personnelle s’élèverait à 16 milliards. Son style anticonformiste a contribué à son succès en affaires et aussi dans sa vie personnelle.

Sa philosophie tient à quelques principes simples comme la vérité, l’introspection sincère, la vision à long terme, la responsabilité et l’apprentissage par les échecs. Selon lui, en adoptant ces principes, toute personne ou organisation pourra mieux atteindre ses objectifs. Il livre ici ni plus ni moins qu’un mode d’emploi du succès.

Stéphane Maillard, Éditions J’ai lu, Paris, 2019

On entend de plus en plus souvent ce mot : disruption. Il désigne le bouleversement d’un marché, et depuis les années 2010 avec l’apparition des nouvelles technologies — qui en sont le meilleur exemple —, le terme a fait concrètement son apparition dans le langage économique.

Stéphane Maillard s’est attardé à réfléchir sur cette stratégie d’innovation par la rupture des codes. Ici, il s’emploie à analyser l’impact de ce phénomène dans les domaines technologiques bien sûr, mais il tente de comprendre la perte des repères et des modèles qui en résultent. Il donne des conseils aux entrepreneurs pour qu’ils deviennent eux-mêmes des acteurs de la disruption.

Isabelle Vandenbussche-Masclet, Éditions Dunod, Paris, 2019En cette ère des nouvelles formes d’organisations qui a vu l’apparition de l’intelligence artificielle venir concurrencer l’être humain, l’empathie devient un outil pour le leader qui lui permet de comprendre et d’accompagner. Cette habileté à se mettre à la place des autres, l’ouvrage propose différentes pistes pour l’apprivoiser, pour savoir d’où elle vient, à quoi elle sert et comment la cultiver.

L’autrice propose sept profils empathiques, du « manager Open Bar » au « manager passerelle », en passant par le « manager Tour de Pise ». En reconnaissant certains principes opérationnels, le leader pourra limiter les surmenages, dénouer les conflits, améliorer le travail d’équipe et développer des compétences relationnelles.