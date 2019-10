Encore des débats sur le Brexit

Le feuilleton du Brexit se poursuit à Londres aujourd’hui. Mais le vote sur l’accord conclu avec l’Union européenne — repoussé samedi, puis refusé hier — n’est pas à l’ordre du jour : c’est plutôt une étape technique qui doit occuper les députés.

Le Parlement doit en effet commencer à étudier des projets de loi qui concernent l’application future de l’accord et qui mèneront plus tard dans le processus à un vote sur l’accord lui-même. Tout cela, pendant que l’Union européenne examine, elle… un possible nouveau report du Brexit.