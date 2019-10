Quoi retenir de la fin de semaine?

Explosion sociale au Chili

Le Chili est secoué. Le pays d’Amérique du Sud a été le théâtre d’émeutes toute la fin de semaine. Les heurts entre protestataires et policiers, qui ont commencé vendredi, ont fait sept morts. Le président chilien Sebastian Pinera avait décrété vendredi soir l’état d’urgence pour 15 jours à Santiago. Dimanche, le centre de la capitale, Santiago du Chili, avait des airs de zone de guerre : feux au sol, carcasses de voitures et d’autobus brûlées, rues jonchées de pierres et de bâtons, vitrines éclatées et commerces pillés. Selon les autorités, 1462 personnes ont été arrêtées. La raison de ce soulèvement ? Une hausse de 800 à 830 pesos (environ 1,50 $ canadien de plus) du prix des billets de métro à Santiago. Devant la violence de la réponse, le président Pinera a fait marche arrière samedi soir et a suspendu la hausse.