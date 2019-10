Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sous les projecteurs : le Brexit

Pour la première fois depuis la guerre des Malouines, en 1982, le Parlement britannique se réunit un samedi. La cause n’est pas peu spéciale: les députés doivent voter, à dix jours du Brexit théorique, sur l’accord enfin conclu entre Londres et l’Union européenne.

Mais l’opposition est encore grande dans les rangs du Parlement, et le gouvernement n’a pas la majorité absolue. Il faut voir, mais ce serait un miracle si l’accord était validé par les élus — et cela, après trois refus du temps de Theresa May. Pendant ce temps, comme d’habitude, des manifestants se feront entendre dans Londres.