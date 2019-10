3 Nagano (Japon), 15 octobre 2019 | Une femme regarde les maisons détruites par le passage d’«Hagibis». Le typhon a touché le Japon le 12 octobre avec de forts vents et des pluies torrentielles qui ont causé des inondations et des glissements de terrain. L’événement météorologique extrême a laissé derrière lui un lourd bilan: au moins 70 morts et des centaines de personnes blessées. Kazuhiro Nogi Agence France-Presse