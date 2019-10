La campagne électorale, jour 37

Chaque jour qui passe est désormais de la plus haute importance pour les chefs politiques fédéraux, à quatre jours du scrutin. Quelles seront les attaques, les flatteries, les promesses en cette fin de parcours ?

S’ils étaient pratiquement tous au Québec hier, les chefs sont aujourd’hui plus éparpillés : si Justin Trudeau est toujours au Québec, entre Trois-Rivières et Montréal, Andrew Scheer est, lui, en Ontario en journée puis en Nouvelle-Écosse en soirée. Pendant ce temps, Jagmeet Singh fait campagne en Ontario toute la journée et Elizabeth May, elle, est toujours en Colombie-Britannique.