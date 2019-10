Collaborer pour améliorer un milieu de vie

Le stationnement repavé l’été dernier n’est pas le premier des HLM La Pépinière à être revitalisé. L’un d’eux a retrouvé des couleurs dans les dernières années grâce à une démarche de verdissement piloté par le Projet Harmonie, un organisme communautaire mis sur pied en 1995 pour améliorer ce milieu de vie. Nommée Vert l’harmonie, cette mobilisation citoyenne amorcée en 2013 cherchait à redonner une nouvelle vie à ce lieu abandonné pour réaliser de l’agriculture urbaine, favoriser la sécurité alimentaire et réduire les îlots de chaleur. « Dans ce stationnement, il y avait des dépôts de déchets ou des attroupements nocturnes, qui créaient de l’insécurité chez les habitants, explique Marie-Ève Lapointe, directrice adjointe de Projet Harmonie. C’est né de leur volonté ce projet. » Une serre a été construite et des bacs de jardinage ont été aménagés. Depuis, plusieurs locataires ont mis la main à la terre, ont planté des semis et arrosé les végétaux, tandis que les fruits et légumes produits sont utilisés par d’autres habitants à l’intérieur des cuisines collectives. « Les gens en retirent une grande fierté », constate Marie-Ève Lapointe. De plus, cet endroit favorise les rencontres entre voisins et brise la solitude, en plus de permettre aux jeunes de renouer avec la nature grâce à un programme d’éducation sur l’environnement. Le jardin a notamment été certifié Jardin pour la biodiversité par Espace pour la vie et une volière à papillons a été installée l’été dernier. Les enfants peuvent entrer dans cette dernière et être entourés de ces insectes, qui inspirent, tout comme Vert l’harmonie, de belles métamorphoses.