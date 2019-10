Marches de colère en Catalogne

Deux jours après la décision de la Cour suprême espagnole, qui a infligé des peines de prison à neuf anciens dirigeants indépendantistes catalans, un retour au calme n’est pas sur le radar de la Catalogne. Des marches doivent en effet s’ébranler aujourd’hui dans cinq villes de la région.

Si les manifestants vont bel et bien de l’avant, ils rejoindront Barcelone vendredi, jour de « grève générale » et de manifestation de masse. Il faut toutefois voir comment réagira le gouvernement espagnol — déjà, hier, il assurait que son objectif était de « garantir la sécurité et la coexistence » en Catalogne.