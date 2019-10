L’ETS s’excuse auprès d’une étudiante harcelée sexuellement lors d’une initiation

L’École de technologie supérieure (ETS) s’excuse finalement auprès de Kimberley Marin, qui a subi un épisode de harcèlement sexuel pendant les initiations en 2015.

« Au nom de l’ÉTS, je veux transmettre mes plus sincères excuses à Mme Marin Rousseau. Ce malheureux épisode a mis en lumière des manquements de notre organisation à l’égard du traitement des plaintes de harcèlement », a déclaré François Gagnon, le directeur général de l’ÉTS, dans un communiqué diffusé mardi.

Mardi matin, Le Devoir révélait qu’après quatre années de combat, la jeune femme a finalement reçu 34 500 $ en dommages matériels, moraux et punitifs de la part de l’ETS, de son association étudiante et des individus mis en cause, pour discrimination et harcèlement fondés sur le sexe.

Selon une enquête menée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l’ETS a failli à son obligation d’offrir « un milieu exempt de discrimination et de harcèlement » à son étudiante, alors que l’institution « connaissait les problèmes liés aux inconduites sexuelles pendant les initiations ».

L’établissement montréalais refusait toutefois jusqu’à mardi de s’excuser auprès de Kimberley Marin et ne reconnaissait pas sa responsabilité dans les événements.

D’autres détails suivront.