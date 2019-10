Quoi retenir de la longue fin de semaine?

Conjectures autour d’un gouvernement minoritaire

Vote stratégique, alliances entre partis et gouvernement minoritaire sont des expressions qui reviennent souvent lors des campagnes électorales, et celle-ci ne fait pas exception.

Lundi, Justin Trudeau n’a pris aucun détour et a invité les électeurs progressistes à voter pour les libéraux plutôt que les néodémocrates, dans le but d’empêcher la formation d’un gouvernement conservateur et les compressions budgétaires que ceux-ci envisagent.

Son rival conservateur, Andrew Scheer, en a profité pour attaquer de nouveau le premier ministre, l’accusant d’être «prêt à n’importe quoi» pour garder le pouvoir. M. Scheer a invité les Canadiens à élire un gouvernement conservateur majoritaire pour éviter une coalition entre les libéraux et les néodémocrates.

Au NPD, on s’est d’abord dit prêt dimanche à unir ses forces avec n’importe quel parti pour défaire un éventuel gouvernement Scheer minoritaire.

Puis, lundi, Jagmeet Singh a quelque peu changé de ton, refusant de parler de coalition avec Justin Trudeau. Il a insisté sur le fait que son parti est le meilleur choix pour éviter « la déception » avec les libéraux et « les coupes » avec les conservateurs.

Le Bloc québécois s’est montré un peu plus prudent. L’idée d’un gouvernement minoritaire plaît au chef bloquiste, Yves-François Blanchet, mais il a réitéré dimanche que le soutien des élus bloquistes viendrait à la pièce, selon « que chacun des projets, chacune des motions, chacune des propositions, chacun des crédits, chacun des budgets servent le Québec ».