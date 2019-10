La vague #MeToo en dates

5 OCTOBRE 2017

Le New York Times rapporte des allégations de harcèlement sexuel impliquant Harvey Weinstein. Le producteur hollywoodien aurait agressé une centaine de femmes sur plus de trois décennies. Reporté à plusieurs reprises, son procès pour viol et agression sexuelle doit débuter le 6 janvier 2020.

16 OCTOBRE 2017



L’actrice américaine Alyssa Milano incite les femmes à dénoncer les violences sexuelles dans la foulée de l’affaire Weinstein. Le mot-clic #MeToo est partagé par des millions de victimes sur les réseaux sociaux.

18 OCTOBRE 2017

Le populaire animateur Éric Salvail est éclaboussé par des allégations de harcèlement sexuel. Il se retire de la gestion de sa compagnie de production deux jours plus tard. Salvail est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement en janvier 2019. Cité à procès, il doit revenir en cour le 4 novembre.

18 OCTOBRE 2017



Le fondateur du Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, est montré du doigt par une dizaine de femmes pour harcèlement et agression sexuelle. En mai 2018, la Cour supérieure du Québec autorise une action collective au nom de « toutes les personnes agressées ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon ». Le groupe qui se nomme « Les Courageuses » réclame 10 millions de dollars.



19 OCTOBRE 2017

La ministre libérale Hélène David annonce une aide de 1 million de dollars aux organismes soutenant les victimes d’agressions sexuelles.

20 OCTOBRE 2017



Visé par des allégations d’inconduite sexuelle, l’éditeur Michel Brûlé se retire de la course à la mairie de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Accusé d’agression sexuelle en mai 2019, son procès est prévu le 24 février 2020.

6 DÉCEMBRE 2017

Les victimes de harcèlement sexuel qui ont brisé le silence en 2017 sont désignées « personnalité de l’année » par le Time. La couverture du magazine met notamment en scène l’actrice Ashley Judd et la chanteuse Taylor Swift.

DÉCEMBRE 2017

L’ancien directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit, est visé par des allégations d’agression sexuelle. Les gestes auraient été commis entre 1985 et 2010. Le chef d’orchestre d’origine suisse réfute les accusations. Il est éclaboussé par les allégations de six autres femmes au début de l’année 2018.

9 JANVIER 2018

Dans une lettre ouverte publiée dans Le Monde, 100 Françaises, dont Catherine Deneuve, déplorent « la haine des hommes » découlant, selon elles, du mouvement #MeToo. Leur initiative est dénoncée par le collectif #EtMaintenant, mené par Aurélie Lanctôt et Léa Clermont-Dion.

6 JUIN 2018

L’ancien journaliste Michel Venne est accusé d’agression et d’exploitation sexuelle à l’endroit d’une mineure. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits dix ans plus tôt à Québec. Le fondateur de l’Institut du Nouveau Monde qui plaide non coupable subit son enquête préliminaire en juillet 2019. Il doit revenir en cour le 2 décembre 2019.

12 DÉCEMBRE 2018

Gilbert Rozon est accusé de viol et d’attentat à la pudeur. Le Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) ne retient que l’une des quatorze plaintes faites à la police. Son enquête préliminaire doit débuter le 12 novembre 2019.

8 MARS 2019

Photo: Alberto Pizzoli Agence France-Presse

Une manifestation en appui aux droits des femmes est tenue devant le palais de justice de Montréal en marge de la Journée internationale des femmes.

18 MARS 2019

Un comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale est mis en place par le gouvernement du Québec. Le comité, qui doit redonner confiance aux victimes dans le système judiciaire, est doté d’un budget de 50 millions de dollars.

29 AOÛT 2019

Le gouvernement fédéral s’engage à verser 1,5 million sur deux ans pour lutter contre la violence sexuelle dans les campus universitaires.