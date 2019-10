3 Gatineau, 10 octobre 2019 | De gauche à droite, les chefs fédéraux Jagmeet Singh, du Nouveau Parti démocratique, Elizabeth May, du Parti vert, Maxime Bernier, du Parti populaire du Canada, Justin Trudeau, du Parti libéral du Canada, Andrew Scheer, du Parti conservateur du Canada, et Yves-François Blanchet, du Bloc québécois. Les six politiciens ont pris part au débat des chefs en français, le dernier organisé avant le jour de l’élection fédérale. Chris Wattie La Presse canadienne