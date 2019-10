Le moteur économique coopératif

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le Canada compte plusieurs milliers de coopératives génératrices d’emplois et de revenus. Une étude publiée en juin dernier par Coopératives et mutuelles Canada trace un portrait détaillé de leurs retombées économiques.

Le rapport se base sur les réponses de 5730 coopératives pour l’année 2015. Ensemble, elles généraient alors 61,2 milliards de dollars du PIB canadien, en hausse de 12 % depuis 2010. Cela représente 3,4 % du PIB canadien. Elles offraient directement 182 253 postes à temps plein, mais créaient au total 666 146 emplois directs et indirects. « C’est plus que l’industrie automobile, ce qui donne une idée de l’ampleur du secteur coopératif », souligne George Karaphillis, professeur à l’École de commerce Shannon de la Cape Breton University et coauteur de l’étude.

12 % Plus de 12 % de l’humanité appartient à l’une des trois millions de coopératives dans le monde, selon l’Alliance coopérative internationale. Selon la même source, elles contribuent à un développement économique durable et à la création d’emplois stables de qualité, employant 280 millions de personnes dans le monde, soit 10 % de la population active mondiale.

Le secteur progresse à plusieurs égards. Son volume d’affaires a augmenté de 20,9 % entre 2010 et 2015, pour atteindre 85,9 milliards de dollars. Les actifs ont connu une croissance soutenue de 42,5 % en cinq ans et s’élevaient en 2015 à 503,2 milliards de dollars. Quant aux membres, on en recensait 31,8 millions en 2015, en hausse de plus de 13 %. Toutefois, une même personne peut être membre de plusieurs coopératives. Le nombre d’adhérents uniques se situerait quelque part entre 10 et 31 millions. Au minimum donc, près d’un Canadien sur quatre est membre d’une coopérative.

George Karaphillis souligne la grande résilience de ces organisations, dont plusieurs affichent une belle longévité. La première caisse Desjardins, par exemple, a été créée le 6 décembre 1900, alors que Wawanesa a été fondée en 1896. Le secteur coopératif est particulièrement fort au Québec. Desjardins, La Coop fédérée, Agropur, SSQ Services financiers et La Capitale comptent d’ailleurs parmi les 300 plus grandes coopératives du monde et les huit plus grandes du Canada.

Moins d’emplois dans le secteur financier

Le rapport montre par ailleurs que les coopératives financières évoluent d’une manière un peu différente de celles des secteurs non financiers, comme l’agriculture et le commerce de détail. Alors que leurs actifs et leurs membres ont progressé entre 2010 et 2015, ces coopératives ont fermé des succursales et réduit leur nombre d’employés. Le nombre de succursales est passé de 3465 en 2005 à 3253 en 2010, puis à 2914 en 2015.

Quant aux employés, ils étaient 52 380 en 2015 contre 69 175 en 2010. C’est donc dire que près du quart des emplois dans les coopératives financières ont disparu en cinq ans. Un indicateur inquiétant pour certaines régions. « Les coopératives jouent un rôle particulièrement important dans les régions rurales, où l’on retrouve beaucoup moins d’emplois en services que dans les villes, explique George Karaphillis. Ce sont les coopératives qui offrent ce genre d’emplois. » Dans les coopératives non financières, la croissance du nombre d’employés a augmenté en même temps que le volume d’affaires, les actifs et le nombre de membres. On en comptait 101 567 en 2015, contre 86 372 en 2010.

« Le gouvernement doit garder à l’œil ce secteur, car il a des répercussions économiques importantes », conclut George Karaphillis.