Humaniser l’économie

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Changer le monde, oui. Mais comment ? « On se tournera de plus en plus vers le mouvement coopératif pour avoir une économie plus équilibrée, plus saine, plus respectueuse des humains », affirme Raphaël Déry, directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais et lauréat 2019 du prix Majella-St-Pierre, qui souligne l’engagement coopératif et mutualiste des jeunes. Entrevue.



« On m’a parlé de Majella St-Pierre, de l’héritage qu’il a laissé, du fait qu’il s’intéressait beaucoup à la relève coopérative, raconte Raphaël Déry au bout du fil. J’étais donc très fier quand j’ai reçu ce prix, d’autant plus que ça permettait à la région de l’Outaouais de se faire connaître, et de faire connaître les initiatives qu’on fait ici en habitation coopérative. »

Selon Raphaël Déry, seulement une centaine d’avocats sur les 26 000 membres du Barreau du Québec, dont lui, pratiquent le droit des coopératives. « Au Barreau, on ne touchait pas du tout aux coopératives », se souvient le trentenaire. De plus, un seul ouvrage de doctrine a été rédigé dans le domaine par le cabinet montréalais Sylvestre, Fafard Painchaud.

« On m’avait expliqué que c’était à peine 1 % des entreprises [qui étaient des coopératives], continue M. Déry. Mais c’est tout un 1 % quand même ! Desjardins est la plus grande institution financière au Québec. Agropur, c’est une multinationale. L’organisation agricole québécoise [fonctionne] pas mal à la façon d’une coopérative. Les coopératives funéraires sont des acteurs très importants ici, dans la région de l’Outaouais. Malgré ça, on l’écarte et on mise juste sur les sociétés à capital-actions. »

Une passion depuis l’enfance

M. Déry a fait ses premiers pas dans le mouvement coopératif dès l’âge de 5 ans. En 1988, ses parents et lui ont joint une coopérative d’habitation de 34 maisons en rangées, dans Mont-Bleu à Gatineau. « Je voyais mes parents s’impliquer dans les comités, participer aux débats, raconte-t-il. On avait un comité des jeunes où on organisait des activités de financement comme, par exemple, la publication de bandes dessinées pour l’achat de livres pour la bibliothèque communautaire. Comme jeunes, on était appelés à participer à la vie de notre coopérative », raconte-t-il.

Raphaël Déry vit encore dans cette coopérative, et ses trois enfants y grandissent à leur tour. « C’est vraiment spécial ! J’ai trois filles qui ont 5, 6 et 9 ans. C’est clair que pour moi, l’engagement communautaire est super important. Je souhaite qu’elles aient la piqûre. »

On le devine, le milieu dans lequel M. Déry a évolué a eu une grande influence sur son choix de carrière : « C’est une vocation ! Ça m’a toujours interpellé. J’ai découvert les autres coopérateurs. J’observais l’isolement des coopératives d’habitation, et c’est comme ça qu’est venue l’idée de créer la Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais. Pour l’Outaouais, le besoin qu’on observait était celui de servir de porte-voix des coopératives d’habitation. »

Bon pour l’environnement

Raphaël Déry a la conviction que l’intérêt pour le mouvement coopératif va connaître une hausse : « Je trouve que le modèle coopératif est une belle façon d’humaniser l’économie. Dans l’urgence climatique, le mouvement coopératif est une belle avenue pour diminuer notre empreinte écologique et amener plus de respect par rapport à l’environnement. Le développement durable fait partie des valeurs coopératives. C’est une option essentielle. »

Lorsque de nouvelles coopératives sont construites au Québec, M. Déry remarque que la relève est présente ; les salles sont remplies. « Les gens ont soif de construire des communautés où il y a de l’écologie, où l’on ne tient pas seulement compte de la maison et du gypse, mais où l’on tient compte des valeurs qu’il va y avoir dans le voisinage et de l’empreinte écologique qu’on va laisser. »