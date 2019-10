Des réunions d’affaires à la SEPAQ, c’est possible !

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Dans certains établissements et parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), il est possible de tenir des réunions d’affaires dans un cadre naturel ou urbain, avec, à la clé, la possibilité de participer à des activités ou de s’évader dans la nature.



Dans un cadre magnifique, dans les plus hautes montagnes du sud du Québec, votre entreprise a choisi de tenir son assemblée générale au Gîte du mont Albert. L’accès à un amphithéâtre de 90 personnes et la possibilité d’aller gravir durant le séjour l’un des plus hauts sommets du Québec, ont été déterminants dans la décision. Le gîte offre aussi un service de traiteur sur place, ce qui a joué aussi dans votre décision.

Comme au Gîte du mont Albert, il est possible de tenir des réunions d’affaires dans cinq autres endroits gérés par la SEPAQ, situés dans les régions de Québec et de Montréal. Il s’agit de la Station touristique Duchesnay, de l’Aquarium de Québec, du parc de la Chute-Montmorency, du parc national d’Oka et du parc national du Mont-Saint-Bruno.

« Les prix varient selon l’établissement choisi, le nombre de personnes, la taille de la salle ou le type de forfait privilégié, explique Simon Boivin, responsable des relations avec les médias à la vice-présidence commercialisation à la SEPAQ. Une approche tarifaire sur mesure est offerte aux clients. »

Pour faciliter la vie des gens d’affaires, la Station touristique Duchesnay, l’Aquarium de Québec et le parc de la Chute-Montmorency offrent un service de traiteur sur place (comme au Gîte du mont Albert). Pour les deux autres endroits, les parcs nationaux d’Oka et du Mont-Saint-Bruno, il est possible de faire affaire avec un partenaire pour le service de traiteurs.

Une panoplie d’activités possibles

Qu’ils soient en pleine nature ou dans un cadre urbain (Aquarium de Québec), tous les établissements offrent aussi la possibilité de louer les équipements disponibles sur place ou même d’acheter un forfait. Ainsi, au parc de la Chute-Montmorency, il est possible d’acheter le forfait Réunion et Via ferrata / Tyrolienne. Ce forfait comprend l’accès à la salle de réunion, le repas du midi, la pause-café et l’utilisation de la tyrolienne d’une longueur de 300 mètres. Il y a un supplément pour le parcours de Via ferrata.

Autre exemple, à l’Aquarium de Québec, qui offre une vue superbe sur le fleuve, les gens d’affaires peuvent agrémenter leur réunion d’une animation avec animaux. Ainsi, les participants peuvent en apprendre davantage sur l’animal ambassadeur du lieu (ex. : le hibou) ou assister à une animation de 20 minutes réalisée avec des phoques communs.

Tout près de Montréal, au parc du Mont-Saint-Bruno, il est possible de louer une salle dans un bâtiment historique situé au cœur du parc. Appelé le Vieux Moulin, ce bâtiment offre une salle d’une capacité maximale de 50 personnes.

Simon Boivin conseille de réserver le plus tôt possible surtout à certains moments de l’année où la demande est forte, comme pour les fêtes de Noël.