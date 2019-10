Destination affaires Tremblant: rencontres originales au sommet

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les Laurentides, la montagne, la forêt, les lacs sont les muses du personnel de Tremblant, qui prend plaisir à élaborer des concepts de rencontres aussi ressourçantes qu’uniques.



Déguster un cocktail entre amis dans une télécabine privée en admirant le soleil qui se couche derrière un rideau de forêt laurentienne, vivre l’expérience d’une réunion au grand air, à flanc de montagne : voilà deux exemples de scénarios que peut proposer le centre de villégiature Tremblant à sa clientèle d’affaires. « Nos salles de réunion ne sont pas traditionnelles, affirme Annick Marseille, responsable des relations publiques pour Tremblant. On peut répondre aux besoins d’une rencontre traditionnelle, bien entendu, mais on peut aller beaucoup plus loin, innover. On peut facilement faire des événements dans un environnement naturel, à l’extérieur. On peut aller au chalet le Grand Manitou au sommet de la montagne, on peut aller sur le lac, on peut aller dans un refuge en bois rond, etc. On sort du cadre traditionnel, et c’est l’un de nos facteurs de succès. »

Sa collègue, Marie-Chantal Thibault, cheffe des ventes groupes congrès destinations, ajoute que l’équipe de Tremblant invite sa clientèle à sortir des sentiers battus : « Les gens sont habitués à faire des réunions d’affaires dans les grandes villes, dans les salles traditionnelles. Nous, on leur montre autre chose, on leur montre la possibilité de sortir, on leur demande d’oser et d’essayer notre destination. La majorité du temps, les gens sont contents d’avoir osé, d’avoir pris la peine de sortir. C’est ça, notre couleur. On vit ici, on travaille ici, on joue ici ; c’est important pour nous de vendre cette idée aux gens d’inclure la nature dans leurs événements. »

Un village piétonnier où il y a tout

Le centre de villégiature Tremblant se trouve au cœur de la troisième région parmi les plus visitées au Québec, les Laurentides, à 90 minutes au nord de Montréal. Pourquoi choisir Tremblant au lieu de Toronto, Montréal ou Québec ? Pour l’accessibilité, explique Marie-Chantal Thibault : « Ce qui nous démarque des grandes villes, c’est que l’on est un petit noyau dans les Laurentides avec un village qui est accessible. Une fois sur place, il y a plusieurs hôtels. Je pense que les gens sont étonnés de voir cela. On a quand même treize hôtels, dont cinq de renom, deux centres de congrès et des espaces événementiels. Nous sommes au centre des Laurentides, mais dans un centre de villégiature d’un kilomètre. Tout est accessible pour un groupe. On n’est pas obligé de louer un autobus. »

La clientèle d’affaires qui fréquente Tremblant est souvent issue du milieu des finances, des assurances, des compagnies pharmaceutiques, des loisirs. L’offre d’activités à Tremblant est abondante, peu importe les saisons, les goûts ou les personnalités.