Le Québec ne sait plus rêver, selon Gérard Bouchard

Poser la question Les nations savent-elles encore rêver ? (Les Éditions du Boréal), comme le fait le titre du plus récent ouvrage de Gérard Bouchard, c’est déjà beaucoup y répondre. Seulement, il y a la manière.

Tous les imaginaires nationaux ne disparaissent avec la même intensité dans le noir chaudron de la mondialisation, du néolibéralisme ou des migrations. La crise, si crise il y a, portée par les mêmes causes, ne produit pas partout les mêmes effets.

Reprenons donc la question du sociologue historien en considérant le grand malaise dans la civilisation nord-américaine. Quelle nation de ce coin-ci du monde sait encore ou le plus rêver en articulant ses mythes fondateurs, ces valeurs jugées fondamentales, pour ne pas dire sacralisées? Le Québec, le Canada anglais ou les États-Unis ?

Le docteur Gérard Bouchard s’est penché au chevet de ces collectivités dans son livre et son diagnostic développe des constats surprenants. La nation distincte n’est finalement pas celle que l’on croit. Le grand mythe étasunien s’effondre, les rêves québécois rapetissent, mais l’idéal national du Canada, lui, tient bel et bien le coup.

États-Unis. L’American Dream, le rêve de la réussite accessible à tous et de la contribution à la société en retour, mythe fondateur du pays continent, vire au cauchemar quotidien avec la disparité croissante des richesses.

« Donald Trump a grandi dans le terreau de la crise américaine, dit M. Bouchard en entrevue au Devoir. Le président est né dans les fragments de l’American Dream et il ne fait que profaner les valeurs, les coutumes, les traditions de sa société. En fait, il ne sait même pas qu’il profane. C’est un monstre né de la déconfiture des grands mythes américains. De moins en moins d’Américains y croient et la stagnation de la mobilité sociale leur donne raison. »

Québec. Deux mythes servent d’axes centraux ici. D’abord la reconquête pour redresser le malheur de 1760, avec les idées connexes (les « mythes dérivés » dans le vocabulaire bouchardien) celle du Canada binational, du « maître chez-nous » ou de la souveraineté. Et puis, l’idée de former une minorité sur le continent, consacrée depuis la Rébellion de 1837.

« Qui parle encore de tout ça, demande le professeur ? L’autonomie et le nationalisme sont devenus des coquilles vides. Le moteur qui nous a soutenus collectivement ne marche plus. C’est fondamental. De même, c’était un devoir moral de lutter pour la survie. Au XIXe siècle, ça voulait dire la religion. Après, on a ramené ça à la langue. Un sondage vient de montrer que 40 % des jeunes sont indifférents au fait qu’on leur adresse la parole en anglais ou en français. C’était à peu près 32 % il y a cinq ans. »

Canada. Le reste du Canada s’entend, enfin, d’abord et avant tout. Selon Gérard Bouchard, cette nation se présente comme un modèle de moralité, l’envers des États-Unis, avec des mythes liés à la compassion et à la générosité (la « just society » de Trudeau père), à l’intégrité dans la gestion des affaires publiques, aux droits de la personne, au respect des différences, etc. Bref, tout ce qui a été discuté lundi en anglais au débat des chefs majeurs de la campagne électorale en cours et qui le sera encore ce jeudi soir en français avec les références à la loi 21 du Québec, l’affaire SNC-Lavalin ou le respect du libre-choix en matière d’avortement.

« Dans mes conclusions, je crois que dans la grande majorité des cas, les mythes nationaux ne se portent pas très bien, y compris au Québec, dit le savant mythologue. Certains ont des difficultés plus graves que d’autres et certains sont carrément en crise. Il y a des exceptions parmi lesquelles je vois le Canada anglais.»

Pourquoi ? « Leurs mythes nationaux sont encore florissants, gonflés et ils rendent les Canadiens heureux de cette situation. Je ne vois pas par exemple la fin prochaine du multiculturalisme. Ça fait un demi-siècle que ça dure et ça marche bien. »

Bien sûr un mythe, ce peut n’être qu’un impossible rêve, un leurre, voire un mensonge à soi-même. Il y a des discriminations au Canada, comme au Québec qui en fait partie, envers les Autochtones par exemple. Il y a du populisme et de la corruption. Il y a des injustices, mais dans des quantités qui ne sont pas comparables à ce qu’on trouve aux États-Unis, dit le professeur et c’est ce qui compte pour le mythe.

Alors, que faire ?

La vieille mécanique semble bien grippée presque partout dans les trente nations étudiées par le sociologue. Gérard Bouchard reste cependant prudent et ne formule aucune prédiction ni dans un sens catastrophiste ni dans l’autre. Même pour les États-Unis, la résilience de cette nation étant proverbiale. « Peut-être que ce ressort-là aussi est fini, on ne sait pas. Je fais attention. Je ne sais pas. Je n’ai pas spéculé. Je m’arrête à ce que je connais. »

Et pour le Québec ? « Si on continue sur cette pente, il va nous arriver quoi dans vingt ans ? demande-t-il du tac au tac. Qu’est-ce qui va remplacer notre mythe national ? Je ne parle pas de crise. Il y a un malaise. Des tendances dont il faut s’inquiéter. Des changements très lourds dont il faut prendre conscience. »

La CAQ est en train d’endormir tout le monde dans les régions. La CAQ, c’est le vieux monon’c qui leur veut du bien, que tout le monde adore et qui raconte que tout va très bien.

Une des mutations profondes actuelles concerne la dissociation entre Montréal et le reste du Québec à tous les points de vue, économiques comme culturels. La nation québécoise est scindée en deux dont témoigne bien l’élection de la CAQ, par les régions.

« Les immigrants et la diversité se concentrent dans la région de Montréal et l’homogénéité reste dans les régions, dit le professeur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ce n’est pas bon ça. Le rapport majorité minorités rajoute au problème. Les minorités à Montréal vont devenir majoritaires dans la région métropolitaine où 40 % des gens ne sont pas nés ici. Sociologiquement, on s’en va vers ce mur [séparant le Québec en deux]. »

Beaucoup de sociétés font face à cette réalité. Comment une majorité historique se prépare-t-elle à cette transformation? Gérard Bouchard ne croit pas que la loi 21 règle ce problème. « Si jamais la majorité des régions s’aperçoit qu’elle devient une minorité, comment va-t-elle réagir ? La CAQ est en train d’endormir tout le monde dans les régions. La CAQ, c’est le vieux monon’c qui leur veut du bien, que tout le monde adore et qui raconte que tout va très bien. Le problème de la coupure reste entier, que les tribunaux annulent la loi 21 ou pas, et forcément, ça va se traduire de toutes sortes de manières. »

Alors que faire ? Pour le pro du mythe, ll n’y a pas mille solutions. Il faut réactiver des valeurs fondamentales, dont celle de l’interculturalisme, plein de promesses de cohésion. « Il faut réinventer des équilibres, dit le professeur. Des équilibres entre l’intégration et le respect des droits, entre la survie de la majorité sans broyer les minorités. Ce n’est pas vendeur, mais ça se fait. »