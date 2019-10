Faire du milieu hôtelier un lieu d’échanges à Laval

« Laval a fait ses débuts touristiques il y a 30 ans seulement, grâce au tourisme d’affaires », indique la présidente-directrice générale de Tourisme Laval, Geneviève Roy. Le secteur événementiel connaît une forte croissance à Laval, alors que le nombre de congrès accueillis est passé de 173 à 206 dans les cinq dernières années.

En 2018, 8,3 millions de dollars de dépenses directes des congressistes ont été enregistrés par Tourisme Laval, soit une croissance de 25,8 % depuis 2013. La troisième ville en importance après Montréal et Québec possède plus d’une trentaine de lieux de réunion et de congrès, et plus de 150 salles multifonctionnelles qui totalisent plus de

37 000 mètres carrés d’espace.

Les innombrables activités originales qui y existent, du simulateur de chute libre au centre d’escalade, en passant par les trampolines et autres jeux d’évasion, sont très en vogue dans les milieux d’affaires. La vitalité du nouveau centre-ville de Laval, avec

son fameux amphithéâtre de la Place Bell, se fait aussi de plus en plus sentir, selon Mme Roy.

« Ce qui attire les gens d’affaires à Laval, c’est la destination dans son ensemble, en fonction du budget puis des activités, explique-t-elle, s’appuyant sur une étude de la firme Clientis. Ils cherchent souvent des lieux inusités, comme le Cosmodôme ; c’est très attrayant de faire un congrès dans un musée. »

Au cours des dix dernières années, Laval a aussi vu se développer grandement le tourisme familial, sportif et culturel sur son territoire, devenant ainsi la ville qui possède le meilleur taux d’occupation hôtelière au Québec, soit 82,2 %. Située à 18 km de l’aéroport international, avec de nombreux stationnements sans frais et toutes sortes de commodités dans un rayon de 20 km, elle dispose de nombreux atouts.