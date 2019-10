La campagne électorale, jour 29

À la veille du deuxième débat de la Commission des débats des chefs, en français celui-là, les sujets épineux (comme… la laïcité de l’État) devraient encore une fois ressurgir aujourd’hui dans la campagne électorale.

Yves-François Blanchet donne en effet une conférence de presse sur le multiculturalisme à Gatineau en matinée, pendant qu’Elizabeth May parlera, elle, de « culture québécoise » avec le chef adjoint du Parti vert, Daniel Green, à Montréal. Quant à Andrew Scheer et Justin Trudeau, ils seront respectivement au Québec et en Ontario.