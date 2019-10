Des militants écologistes escaladent la structure du pont Jacques-Cartier

Action en cours sur le pont Jacques-Cartier.

Action underway on the Jacque Cartier bridge.

Des militants écologistes de l’organisation Extinction Rebellion ont escaladé mardi avant le lever du soleil la structure métallique du pont Jacques-Cartier, à Montréal. Ils disent vouloir attirer l’attention sur la crise climatique.Peu après l’ascension des trois militants, des voitures de patrouille transportant des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et au moins un camion du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) sont arrivés sur les lieux.Un peu après 7 h du matin, les autorités ont complètement fermé le pont à la circulation automobile, et ce, dans les deux directions. La Sureté du Québec a dit avoir posé ce geste afin d’établir un « périmètre de sécurité ». Ce blocage a évidemment provoqué un embouteillage majeur.Vers 8 h, les policiers s’apprêtaient toutefois à faire descendre les militants d’Extinction Rebellion, afin de pouvoir ouvrir le pont à la circulation.Ce geste d’éclats de militants de la région de la Montréal s’inscrit dans le cadre d’une semaine d’actions de la part de l’organisation. Lundi, des manifestants appartenant à Extinction Rebellion ont bloqué des ponts au Canada dans le cadre d’un effort mondial visant à faire pression pour une action plus urgente contre les changements climatiques. Les activistes ont perturbé la circulation sur des ponts à Halifax, Toronto, Edmonton et Vancouver.Sur le continent européen, des milliers de personnes ont participé à des interventions du genre dans plusieurs grandes villes, dont Londres, Paris, Vienne et Berlin.Fondé l’an dernier, le regroupement XR prône des actions directes non violentes, mais aussi le recours à différentes tactiques de blocages ou des gestes symboliques afin d’attirer l’attention sur l’urgence climatique.L’organisation, qui dit compter près de 500 regroupements dans une cinquantaine de pays, exige d’ailleurs une réduction draconienne des émissions de gaz à effet de serre, « l’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres » et la mise en place de mesures pour assurer « une transition juste et équitable ».