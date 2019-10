Sous les projecteurs : le mouvement Extinction Rebellion

C’est aujourd’hui que la cellule montréalaise du mouvement écologiste Extinction Rebellion se fera voir et entendre dans la métropole. Hier, des manifestants ont bloqué des ponts à Toronto, Halifax, Edmonton et Vancouver — on peut donc s’attendre à chose semblable ici.

Ce mouvement, fondé l’an dernier au Royaume-Uni, a lancé hier une série d’actions de désobéissance civile à travers le monde pour dénoncer l’inaction des États face à la crise climatique. Marches funèbres, blocage de circulation, perturbations de toutes sortes… les deux prochaines semaines seront agitées.