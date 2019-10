Quoi retenir de la fin de semaine ?

Collectivités autochtones et candidats à problèmes

​Justin Trudeau est-il d’accord avec une possible interdiction du « Bonjour/Hi ! » par le gouvernement caquiste de François Legault ? Pour l’instant nul ne le sait, puisque le chef libéral s’est abstenu de prendre position dimanche lorsqu’on lui a posé la question à Plainfield, en Ontario. M. Trudeau s’est toutefois dit « curieux de voir comment le gouvernement provincial légiférerait une telle chose ».

Et ce ne serait pas une élection sans problèmes avec les candidats. Chez les libéraux toujours, des journalistes ont trouvé des commentaires dénigrant les femmes et les Autochtones qu’un de leurs candidats néo-écossais, Jaime Battiste, avait publiés sur Twitter sous couvert de blagues. Justin Trudeau a dit qu’il ne prendrait pas de mesures disciplinaires, mais que ces propos « étaient inacceptables et je suis satisfait que M. Battiste se soit excusé sans réserve ». Les conservateurs, une fois n’est pas coutume, ont reproché cette décision au chef libéral. Il faut dire qu’Andrew Scheer a de son côté désavoué une candidate britanno-colombienne, Heather Leung, après que ses prises de position homophobes eurent été mises au jour.

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, a affirmé samedi vouloir garantir un accès à une eau potable à toutes les collectivités autochtones au Canada. Présentement, au moins 56 territoires autochtones sont sous un régime d’avis d’ébullition à travers le pays. Lorsque les journalistes lui ont posé des questions sur les coûts — au moins 1,8 milliard de dollars — d’une telle promesse, M. Singh a fait remarquer qu’on ne se poserait pas de telles questions si un problème d’accès à l’eau potable frappait Toronto, Montréal ou Vancouver. « S’il y avait un problème de l’eau potable dans n’importe quelle ville à travers le Canada, on ne demanderait jamais comment on va payer pour ça », a-t-il martelé.

Le Parti vert du Canada s'est également penché sur les collectivités autochtones, en promettant d’abroger la Loi sur les Indiens, jugée « raciste et oppressive », pour leur permettre de se soustraire à son application. De passage sur l’île de Vancouver samedi, où son parti espère réaliser une percée, la cheffe Elizabeth May a aussi promis qu’un gouvernement vert enchâsserait la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans la législation canadienne.