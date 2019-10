Quoi surveiller aujourd'hui?

Extinction Rébellion

Le jeune mouvement Extinction Rébellion, rassemblant des militants écologistes de partout dans le monde, organise à partir de lundi des actions — notamment d’occupation ou de blocage de rues et de ponts — dans 60 villes un peu partout sur la planète. Paris, New York, Sydney et Londres sont du lot.

Au Québec, Extinction Rébellion a prévu mardi un rassemblement à Montréal. Des actions seront aussi entreprises à Québec et Sherbrooke. Ailleurs au Canada, le groupe tentera lundi de faire fermer certains des ponts les plus achalandés, dont le pont Angus L. Macdonald à Halifax et le viaduc Prince Edward à Toronto.