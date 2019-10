3 Bagdad (Irak), 2 octobre 2019 | Des milliers de personnes ont manifesté contre la corruption, le chômage et la dégradation des services publics dans la capitale, ainsi que dans les villes irakiennes de Najaf et Bassora. Depuis mardi, plus de 60 personnes ont été tuées dans les affrontements, d’après des responsables. Ahmad Al-Rubaye Agence France-Presse