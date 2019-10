Roger Taillibert, le père du Stade olympique, est décédé

Le concepteur du Stade olympique, l’architecte Roger Taillibert, est décédé à l’âge de 93 ans à Paris plus tôt aujourd’hui.

En plus du Stade olympique, on lui doit également le parc des Princes de Paris, le Khalifa International Stadium de Doha et la piscine de Deauville, entre autres.

Roger Taillibert avait été choisi par le maire Jean Drapeau pour concevoir le stade des Jeux olympiques d’été qui allaient se dérouler à Montréal en 1976. Si le Stade olympique est considéré comme l’une de ses œuvres marquantes, il reste un monument mal aimé en raison de son coût élevé de construction et des controverses au sujet de son toit.

Roger Taillibert a toujours défendu son œuvre et à plusieurs reprises, il a publiquement critiqué les choix faits par la Régie des installations olympiques concernant le toit et les travaux réalisés au fil des ans.

L’architecte, qui possédait une propriété dans la municipalité de Saint-Sauveur, venait régulièrement au Québec et suivait de près l’actualité politique.

Roger Taillibert avait aussi fait l’objet d’une exposition tout l’été au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny. Des peintures et des dessins inédits de l’architecte y étaient exposés.

D’autres détails suivront.